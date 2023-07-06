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    Узбекские военнослужащие примут участие в перформанс шоу в парке Астаны

    6 Июля 2023, 15:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Коллективы Центрального ансамбля песни и танца Вооруженных сил и военного оркестра Министерства обороны Республики Узбекистан в рамках I Международного военно-музыкального фестиваля военных оркестров «Астана – мәдениет керуені» выступят 7 июля на территории Центрального парка в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Эти творческие коллективы входят в состав Центра духовности и просветительства Министерства обороны Республики Узбекистан, возглавляемого полковником Валижоном Дадажоновым. Центральным ансамблем песни и танца Вооруженных сил Республики Узбекистан руководит Зафарбек Бабажанов, военным оркестром Министерства обороны РУ – подполковник Бахтиёр Саитжанов.

    В манере исполнения узбекских военно-оркестровых коллективов много общего с казахской музыкальной традицией. На развитие музыкальной культуры наших стран повлияли близость языков и общность многовековой истории двух братских народов. Характерное звучание узбекских карнаев у каждого казаха вызывает ностальгию по тем временам, которые описываются в героических балладах.

    Достаточно назвать достоны – эпические сказания главным образом лирико-героического содержания – «Горогли», «Алпомиш», «Кунтугмиш», «Шахсенем и Гариб». Для них характерно куплетное строение. Исполняли достоны бахши или шаиры.

    Богат и разнообразен музыкальный инструментарий Узбекистана. Он включает струнно-смычковые гиджак, сато, кобуз, сетор; струнно-щипковые домбру, дутар, танбур; струнно-ударный чанг; духовые-язычковые сибизик, буламан (балабан), сурнай, кошнай; духовые-флейтовые най, гаджир-най; медно-духовой карнай; ударные дойру, нагору, чиндаул, сафаиль, кошук.

    Выступление творческих коллективов Узбекистана можно будет увидеть также шестого июля в летнем амфитеатре на берегу Ишима и в восьмого июля в ледовом дворце «Барыс Арена».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Культура Узбекистан День столицы Минобороны РК Музыка Вооруженные силы
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