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    Узбекские ученые расшифровали 32 генома коронавируса

    3 Апреля 2021, 21:18

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Ученые Центра геномики и биоинформатики расшифровали все 32 генома SARS-CoV-2, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Академии Наук Республики Узбекистан.

    Учеными Центра геномики и биоинформатики АН РУз были взяты пробы у 62 граждан Ташкентского областного управления санитарно-эпидемиологического надзора и общественного здравоохранения и частной клиники Biogen Med, у которых была подтверждена первичная вирусная инфекция, и 32 из них были проанализированы с помощью секвенатора нового поколения путем считывания последовательностей ДНК.

    Также ученые с помощью серии биоинформатических анализов сравнили варианты вируса, распространенные в Узбекистане, с геномами из базы данных коронавируса, которые были прочитаны до сих пор. В результате было выявлено 18 вариантов COVID-19 в Узбекистане.

    В связи с этим Узбекистан вошел в число 50 стран, полностью секвенировавших на своей территории все варианты ДНК коронавируса.

    В научном центре уточнили, что сведения о вариациях новой коронавирусной инфекции, распространившейся в Узбекистане, важны для дальнейшей разработки национальной вакцины против встречающихся в стране штаммов COVID.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Коронавирус в мире
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