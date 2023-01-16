Узбекистанец задержан с крупной партией наркотиков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Гражданин Узбекистана задержан с крупной партией наркотиков в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

81 сверток синтетических наркотиков изъяли сотрудники полиции мегаполиса у гражданина Узбекистана.

«По подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 297 ч.3 п.п.1,3 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами в целях сбыта, в группе лиц по предварительному сговору», задержан гражданин М., 2000 года рождения. При личном досмотре у него изъят 81 сверток с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению проведенной экспертизы, данное зелье является психотропным веществом, запрещенным к распространению. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение», – проинформировал начальник управления полиции Ауэзовского района Алматы Улан Абулхайыр.

На период следствия фигуранта водворили в изолятор временного содержания. Оперативники устанавливают каналы поставки наркотиков в мегаполис.

Фото: polisia.kz