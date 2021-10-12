Узбекистанцы незаконно работали пекарями в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области нелегально пекарями и разнорабочим работали граждане Узбекистана и Таджикистана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Павлодарскими полицейскими по улице Транспортная установлены четверо граждан Узбекистана, которые осуществляли трудовую деятельность в качестве пекарей», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

По данным стражей порядка, для пресечения вербовки, перекрытия каналов въезда и выезда граждан государств для участия в террористической деятельности в Павлодарской области правоохранительные органы проводят операцию «Наёмник-2021».

«В городе Экибастузе установлен гражданин Таджикистана, приехавший из Нур-Султана, который хотел осуществлять трудовую деятельность в качестве разнорабочего. За нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения в отношении всех граждан составлен административный протокол по статье 517 КРКоАП («Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения» - авт.),- добавили в полиции.

Напомним, в сентябре полиция Павлодарской области провела другую операцию – «Мигрант». Тогда к административной ответственности привлечены 306 граждан, в том числе 164 гражданина стран СНГ за нарушение правил пребывания в Республике Казахстан и 142 казахстанца. Установлено 23 факта незаконного использования иностранной рабочей силы.



