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    Узбекистанцы незаконно работали пекарями в Павлодаре

    12 Октября 2021, 14:44

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области нелегально пекарями и разнорабочим работали граждане Узбекистана и Таджикистана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Павлодарскими полицейскими по улице Транспортная установлены четверо граждан Узбекистана, которые осуществляли трудовую деятельность в качестве пекарей», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

    По данным стражей порядка, для пресечения вербовки, перекрытия каналов въезда и выезда граждан государств для участия в террористической деятельности в Павлодарской области правоохранительные органы проводят операцию «Наёмник-2021».
    «В городе Экибастузе установлен гражданин Таджикистана, приехавший из Нур-Султана, который хотел осуществлять трудовую деятельность в качестве разнорабочего. За нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения в отношении всех граждан составлен административный протокол по статье 517 КРКоАП («Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения» - авт.),- добавили в полиции.

    Напомним, в сентябре полиция Павлодарской области провела другую операцию – «Мигрант». Тогда к административной ответственности привлечены 306 граждан, в том числе 164 гражданина стран СНГ за нарушение правил пребывания в Республике Казахстан и 142 казахстанца. Установлено 23 факта незаконного использования иностранной рабочей силы.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Борьба с преступностью Узбекистан
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