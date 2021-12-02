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    Узбекистанцев призвали отметить Новый год в кругу семьи

    2 Декабря 2021, 10:49

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Власти Узбекистана призвали жителей страны отпраздновать Новый год в узком семейном кругу с соблюдением карантинных мер, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РУ.

    «В целях обеспечения здоровья населения и сохранения стабильности эпидемиологической ситуации в стране гражданам рекомендуется по возможности проводить праздничные мероприятия нового 2022 года в кругу семьи», - сообщает ведомство.

    Напомним, в Узбекистане в целях недопущения проникновения нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» принят ряд новых карантинных ограничений для въезжающих в страну.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Здравоохранение Узбекистан Общество Коронавирус в мире Мировые новости
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