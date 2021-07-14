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    Узбекистанцев призвали отметить Курбан айт в кругу семьи

    14 Июля 2021, 15:28

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал жителей страны отпраздновать Курбан-хайит (Курбан айт) в узком семейном кругу с соблюдением карантинных мер. Соответствующее постановление подписано накануне главой республики, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента в сотрудничестве с Комитетом по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Министерством по поддержке махалли и семьи, а также общественными организациями провести широкую разъяснительную работу о преимуществах проведения Курбан хайита в кругу семьи в соответствии с национальными и религиозными традициями нашего народа с соблюдением требований карантина», - говорится в постановлении.

    Также постановлением предусмотрен перенос выходных дней с субботы 17 июля — на среду 21 июля, с субботы 24 июля — на четверг 22 июля. Таким образом, узбекистанцы будут отдыхать на Курбан айт три дня подряд 20-22 июля.

    Напомним, из-за обострения эпидемиологической ситуации с 28 июня в Узбекистане усилены карантинные меры. В связи с резким ростом заболеваемости КВИ в столице и регионах республики разворачивают дополнительные ковидные центры.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Религия Узбекистан Мировые новости
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