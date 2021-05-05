Узбекистанцев будут материально поощрять за пешие прогулки

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане с 10 мая в рамках проекта «Здоровый образ жизни» любителей пеших прогулок будут материально поощрять за каждые 10 тысяч шагов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Для того чтобы начать получать деньги узбекистанцам нужно будет скачать и установить приложение «Здоровый образ жизни» на свое мобильное устройство, зарегистрироваться в Единой системе идентификации пользователей электронного правительства, указать личные антропометрические данные и номер электронного кошелька. Денежные средства будут зачисляться автоматически после успешного выполнения поставленных задач. Платформа начнет работать с 10 мая в тестовом режиме, а уже с 1 июня будет работать в полноценном формате.

Лица от 18 лет и старше смогут заработать по 3 тысячи сумов (порядка 125 тенге) ежедневно за выполнение нормы в 10 тысяч шагов, а также дополнительно 300 тысяч, 500 тысяч и 1 миллион сумов в месяц, если прошагали больше всех в своем городе, области и республике соответственно. На эти платежи будут направлены средства из сборов, взимаемых с производителей алкоголя и табачных изделий.

Поощрение узбекистанцев за пешие прогулки было прописано в октябре прошлого года указом Президента Узбекистана «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта». Работа по созданию соответствующей системы началась в ноябре 2020 года.





