Узбекистанцам компенсируют затраты на установку возобновляемых источников энергии

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С 1 сентября в Узбекистане запустят новую систему стимулирования населения при переходе домохозяйства на альтернативные источники энергии. Об этом накануне заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на совещании по вопросу расширения использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

В целях стимулирования узбекистанцев к широкому внедрению устройств на основе ВИЭ определена новая системы поддержки населения и предпринимателей.

За каждое установленное оборудование для выработки электричества из энергии солнца и ветра, в зависимости от его мощности, будет предоставляться компенсация до 15 млн сумов ($1350), а за водонагревательное оборудование на основе этих источников энергии – до 2 млн сумов ($180). Вместо компенсации будет предоставлена возможность взять оборудование в рассрочку на 3 года без процентов.

«Сегодняшний вопрос имеет общенациональное значение. Мы должны начать прежде всего с себя. Каждый хоким, министр, руководители всех уровней должны подать личный пример и установить в своих домах и на работе оборудование альтернативной энергии», - сказал Шавкат Мирзиёев.

Еще одним преимуществом является то, что людям не придется посещать какое-либо ведомство. Все документы будут оформляться на месте приобретения оборудования. Эта система будет реализована за счет специального фонда Министерства энергетики.

Шавкат Мирзиёев поручил цифровизировать весь процесс и запустить новую систему с 1 сентября текущего года.

Ранее сообщалось, что вУзбекистане госучреждения, объекты экономики и домохозяйства поэтапно переведут на альтернативное энергоснабжение.



