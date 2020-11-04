Узбекистанцам будут платить за ходьбу пешком до 1 млн сумов

ТАШКЕНТ. УзА - КАЗИНФОРМ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УзА.

Согласно указу, в частности, в стране будет создана платформа «Здоровый образ жизни» (www.1hls.uz) в целях пропаганды ежедневной ходьбы и бега среди населения.

Так, на электронный кошелек граждан Республики Узбекистан в возрасте от 18 лет и старше на платформе «Здоровый образ жизни» будут перечисляться:

- по 3 тысячи сумов – лицам, прошедшим 10 тысяч и более шагов на территории Узбекистана в течение одних суток;

- дополнительно ежемесячно лицам, прошедшим самое большое расстояние в каждом районе (городе), – по 300 тысяч сумов, лицам, прошедшим самое большое расстояние в каждом регионе, – по 500 тысяч сумов и лицам, прошедшим самое большое расстояние в республике, – 1 миллион сумов.

Платформа «Здоровый образ жизни» будет разработана до 1 марта 2021 года.

Кроме того, во всех государственных органах и организациях, начиная с 1 января 2021 года, появится «Пропагандист спорта», к базовому должностному окладу которого будет установлена надбавка в размере 20 процентов.

Каждую субботу во всех государственных органах и организациях страны будут проводиться массовые спортивные соревнования. А первые руководители должны будут по принципу «Личного примера» путем улучшения собственных антропометрических показателей (снижение уровня ожирения, индекса массы тела, укрепление здоровья) обеспечить улучшение антропометрических показателей работников. Будут разработаны критерии оценки антропометрических показателей (уровня ожирения, индекса массы тела).

Указ предполагает, что ежегодно с 2021 года из государственного бюджета Узбекистана будут выделяться средства в размере: 104 миллиардов сумов – на реализацию программ популяризации и развития таких видов спорта, как ходьба, бег, мини-футбол, велоспорт, бадминтон, стритбол и «Workоut», до полного выполнения данных программ; 10 миллиардов сумов – на финансирование программ, направленных на привлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью к занятиям физической культурой и спортом, до полного выполнения данных программ.

С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.

