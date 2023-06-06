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    Узбекистанца приговорили к 15 годам за перестрелку в Шымкенте

    6 Июня 2023, 19:14

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте вынесли приговор 49-летнему гражданину Узбекистана, который устроил перестрелку в оружейном магазине зимой этого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на OTYRAR.

    Дело рассматривалось в СМУС Шымкента в открытом порядке. Прокурор запрашивал 16 лет лишения свободы. Сегодня суд приговорил его к 15 годам. Наказание мужчина будет отбывать в учреждении средней безопасности.

    Напомним, инцидент произошел 20 февраля на пересечении улиц Иляева и Рыскулбекова. Тогда он напал на продавщицу оружейного магазина, та в свою очередь нажала кнопку вызова. С прибывшими на место охранниками завязалась перестрелка. Обвиняемый успел ранить двоих.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Суды Шымкент
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