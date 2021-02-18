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    Узбекистанца, находящегося в межгосударственном розыске за убийство, задержали в Нур-Султане

    18 Февраля 2021, 12:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками столичной полиции задержан убийца, находящийся в межгосударственном розыске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

    Полицейские Нур-Султана в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия задержали 29-летнего гражданина Республики Узбекистан, находящегося в межгосударственном розыске за совершение убийства на территории Российской Федерации.

    Установлено, что задержанный в городе Москве после распития спиртных напитков совершил убийство россиянина, после чего скрылся. В 2020 году была установлена личность подозреваемого и объявлен межгосударственный розыск.

    В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана. Решается вопрос об экстрадиции.


    В период с 15 по 19 февраля этого года на территории столицы проводится оперативно-профилактическое мероприятие с целью снижения воздействия миграционных процессов на криминогенную обстановку.

    Полицейские контролируют пребывание иностранцев в столице, соблюдения ими требований законодательства о правовом положении иностранных граждан, их своевременным выездом из страны. На территории города систематически проводятся рейды по выявлению незаконных мигрантов и нарушителей миграционного законодательства, своевременно не зарегистрированных в органах внутренних дел.

    За три дня сотрудники полиции выявили 174 факта нарушения Правил пребывания иностранных граждан, задержано 8 граждан Республики Казахстан, находящихся в розыске.


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