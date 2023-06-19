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    Узбекистан закупит из России 2,8 млрд кубометров газа в год

    19 Июня 2023, 15:50

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан планирует начать поставки российского газа с 1 октября текущего года, годовой объем закупки составит 2,8 млрд кубометров, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы Минэнерго Узбекистана, договор о поставках российского газа в Узбекистан от 16 июня заключен между АО «УзГастрейд» и ООО «Газпром экспорт» сроком на два года на полях XXVI Петербургского международного экономического форума.

    «В рамках соглашения планируется начать импорт 9 млн кубометров природного газа в сутки с 1 октября текущего года. Годовой объем составляет почти 2 млрд 800 млн кубометров», - сообщает ведомство.

    Стоимость природного газа согласована исходя из рыночных цен в регионе, действующих цен в стране, а также планируемых реформ по формированию цен на основе рыночных условий.

    «Учитывая, что раньше природный газ поставлялся в Россию транзитом через Казахстан по магистральному газопроводу «Средняя Азия - Центр», теперь газ будет поставляться в реверсном режиме (в обратную сторону) в Узбекистан», - пояснили в Минэнерго.

    В ведомстве добавили, что до сентября в рамках Дорожной карты планируется завершить работы в газотранспортной системе Узбекистана по замене 3 единиц и капитальному ремонту 11 единиц газоперекачивающего оборудования, а также ремонту 56 км газопровода и строительству 22 км новых магистральных газопроводов.

    Ранее сообщалось, что 24 января Узбекистан и «Газпром» подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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