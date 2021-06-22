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    Узбекистан закрыл границу с Афганистаном из-за угрозы COVID-19

    22 Июня 2021, 15:40

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан временно закрывает границу с Афганистаном из-за обострения эпидемиологической ситуации в этой стране. Соответствующее решение принято накануне Специальной республиканской комиссией по противодействию коронавирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РУ.

    «Специальная республиканская комиссия приняла решение приостановить движение граждан через узбекско-афганскую границу с учетом обострения эпидемиологической ситуации в этой стране. Одновременно приостанавливается выдача туристических виз гражданам Афганистана, а также прием визовых заявок от туристических фирм. Через пограничный пункт пропуска «Термез-автодорожный» разрешается движение только сотрудникам дипломатических представительств, консульских учреждений, международных организаций и членам их семей; водителям, осуществляющим международные грузовые перевозки; гражданам Узбекистана и Афганистана, возвращающимся на Родину», - говорится в сообщении.

    По данным ведомства, граждане Узбекистана, у которых будет выявлен положительный результат на коронавирусную инфекцию, будут направляться на лечение в специальные клиники. Иностранные граждане, у которых выявлен положительный результат на коронавирусную инфекцию, на территорию Узбекистана допускаться не будут.

    Напомним, в Узбекистане отмечается устойчивый рост заболеваемости КВИ. Только за прошедшие сутки обнаружено 427 больных коронавирусом. Лидируют Ташкент (163) и Ташкентская область (61). В больницах находится 3571 пациент с подтверждённым ковидом.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Центральная Азия Узбекистан Афганистан Коронавирус в мире
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