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    Узбекистан возобновляет международные рейсы

    15 Июня 2020, 02:05

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Узбекистан с 15 июня возобновляет международные рейсы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на uznews.

    По сообщению Специальной республиканской комиссии, возобновляются международные рейсы Узбекистана со странами, где ситуация с коронавирусной инфекцией улучшается.
    В связи с этим, с 15 июня въезд и выезд из Республики Узбекистан разрешен следующей категории лиц:
    • сотрудникам дипломатических представительств и консульских учреждений зарубежных стран и членам их семей;
    • специалистам иностранных компаний и других организаций, действующих в Республике Узбекистан в рамках инвестиционных проектов;
    • лица, цель въезда или выезда которых является лечение;
    • лица, имеющие близких родственников или тяжело больных родственников за границей;
    • иностранные граждане, зарегистрированные в Узбекистане на постоянное основе или лица без гражданства, постоянно проживающие на территории республики, а также граждане Узбекистана, проживающие в иностранном государстве на постоянной основе.
    Также узбекистанцам разрешено выезжать за пределы республики с целью продолжения учебы или работы.

    Кроме того, в соответствии с решением Специальной республиканской комиссии утвержден график очередных чартерных рейсов по возвращению граждан Узбекистана из зарубежных стран. С 15 по 21 июня текущего года будут выполнены еще 11 рейсов из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Стамбула, Бангкока, Каира и Дели.

    Как сообщалось ранее, в Узбекистане карантин продлён до 15 июня.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Узбекистан
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