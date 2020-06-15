Узбекистан возобновляет международные рейсы

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Узбекистан с 15 июня возобновляет международные рейсы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на uznews.

По сообщению Специальной республиканской комиссии, возобновляются международные рейсы Узбекистана со странами, где ситуация с коронавирусной инфекцией улучшается.

В связи с этим, с 15 июня въезд и выезд из Республики Узбекистан разрешен следующей категории лиц:

• сотрудникам дипломатических представительств и консульских учреждений зарубежных стран и членам их семей;

• специалистам иностранных компаний и других организаций, действующих в Республике Узбекистан в рамках инвестиционных проектов;

• лица, цель въезда или выезда которых является лечение;

• лица, имеющие близких родственников или тяжело больных родственников за границей;

• иностранные граждане, зарегистрированные в Узбекистане на постоянное основе или лица без гражданства, постоянно проживающие на территории республики, а также граждане Узбекистана, проживающие в иностранном государстве на постоянной основе.

Также узбекистанцам разрешено выезжать за пределы республики с целью продолжения учебы или работы.

Кроме того, в соответствии с решением Специальной республиканской комиссии утвержден график очередных чартерных рейсов по возвращению граждан Узбекистана из зарубежных стран. С 15 по 21 июня текущего года будут выполнены еще 11 рейсов из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Стамбула, Бангкока, Каира и Дели.

Как сообщалось ранее, в Узбекистане карантин продлён до 15 июня.



