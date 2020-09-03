Узбекистан восстанавливает регулярные авиасообщения с Казахстаном

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Узбекские авиалинии возобновляют регулярные сообщения с Казахстаном, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, первый рейс Ташкент – Алматы - Ташкент намечен на 11 сентября и будет летать раз в неделю по пятницам. Кроме того, в компании АО «Uzbekistan Airways» сообщают о поэтапном возобновлении авиасообщений на регулярной основе с ОАЭ, Германией, Кыргызстаном и Турцией.

Пассажиры, планирующие перелеты в Узбекистан рейсами АО «Uzbekistan Airways» из вышеуказанных стран, должны будут предоставить справку с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР на английском или русском языке, действительную не более 72 часов до вылета рейса.

Кроме того, пассажирам, прибывающим регулярными рейсами из Германии, Казахстана, Кыргызстана, ОАЭ, Турции, при наличии справки с отрицательным результатом теста на COVID-19, необходимо будет пройти термометрию и заполнить анкету с обязательством на 14-дневную самоизоляцию: для граждан РУ - по месту постоянного жительства; для иностранных граждан – по месту временной регистрации в Узбекистане.



