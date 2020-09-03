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    Узбекистан восстанавливает регулярные авиасообщения с Казахстаном

    3 Сентября 2020, 14:45

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Узбекские авиалинии возобновляют регулярные сообщения с Казахстаном, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, первый рейс Ташкент – Алматы - Ташкент намечен на 11 сентября и будет летать раз в неделю по пятницам. Кроме того, в компании АО «Uzbekistan Airways» сообщают о поэтапном возобновлении авиасообщений на регулярной основе с ОАЭ, Германией, Кыргызстаном и Турцией.

    Пассажиры, планирующие перелеты в Узбекистан рейсами АО «Uzbekistan Airways» из вышеуказанных стран, должны будут предоставить справку с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР на английском или русском языке, действительную не более 72 часов до вылета рейса.

    Кроме того, пассажирам, прибывающим регулярными рейсами из Германии, Казахстана, Кыргызстана, ОАЭ, Турции, при наличии справки с отрицательным результатом теста на COVID-19, необходимо будет пройти термометрию и заполнить анкету с обязательством на 14-дневную самоизоляцию: для граждан РУ - по месту постоянного жительства; для иностранных граждан – по месту временной регистрации в Узбекистане.

    Автор:

    Мирас Куандыков

    Транспорт Узбекистан
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