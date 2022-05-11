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    Узбекистан вошел в тройку лидеров по объему денежных переводов из Казахстана

    11 Мая 2022, 14:49

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В первом квартале 2022 года из Казахстана за рубеж через системы денежных переводов отправлено 189,5 млрд тенге ($442,8 млн), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным finprom.kz , в первом квартале Турция, Узбекистан и Кыргызстан стали наиболее популярными направлениями для отправки денежных переводов из Казахстана.

    Почти половину средств отправили всего в две страны: Турцию (52,3 млрд тенге) и Узбекистан (38,6 млрд тенге). Замыкает тройку лидеров Кыргызстан с объемом отправленных из РК средств в 33,2 млрд тенге.

    По информации портала, Россия, ранее в течение многих лет лидировавшая по объему переведенных из РК средств, заняла лишь четвертое место с объемом переводов в 28,5 млрд тенге, что на 36,2% меньше прошлогоднего показателя.

    Пятое место у Грузии - 13,3 млрд тенге, что в 4,3 раза больше, чем годом ранее.

    Среди систем денежных переводов по объему отправленных из РК за рубеж средств с большим отрывом лидирует «Золотая Корона» - 138,2 млрд тенге. Значительные объемы также пришлись на Contact - 36 млрд тенге и Western Union - 10,5 млрд тенге.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Центральная Азия Банки Экономика Узбекистан Финансы
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