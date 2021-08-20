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    Узбекистан вошел в двадцатку стран-реформаторов экономики

    20 Августа 2021, 19:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Узбекистан вошел в двадцатку стран - реформаторов экономики. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Республике Казахстан Саидикрам Ниязходжаев в ходе брифинга в новом здании Посольства РУ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Посол отметил, что Узбекистан успешно проводит реформы в экономике и в этом году вошел в число 20 стран-реформаторов. Благодаря этому, даже в 2020 году в республике был достигнут экономический рост в 1,6%. В текущем году Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз для Узбекистана с 4,5% до 5,6%.

    «Дальнейшему экономическому росту способствует расширение торговых связей и улучшение отношений с соседними странами Центральной Азии, Китаем, Российской Федерацией, Европейским Союзом, расширение номенклатуры экспорта узбекской продукции. Правительством принимаются масштабные меры по ускоренному развитию транспортной системы и транзитного потенциала страны», – сказал дипломат.

    Посол кратко осветил приоритеты нынешнего этапа развития Узбекистана. Первый – это социальная политика, направленная на всестороннее улучшение благосостояния народа и повышение уровня жизни людей. Основной упор делается не на субсидирование, а на создание возможностей для людей получать дополнительные доходы. Второй приоритет – выявление точек роста в сфере экономического развития и придание им особого значения. В республике создаются кластеры по развитию текстильной промышленности, электротехнического производства, фармацевтики и других отраслей. Третий приоритет – защита бизнеса в условиях пандемии. Четвертый – превращение аграрного сектора в один из основных драйверов экономики. Началась комплексная, систематическая транформация аграрного сектора.

    Пятым приоритетом определены защита здоровья и жизни населения во время пандемии. Дипломат также отметил, что с начала пандемии министерства здравоохранения Узбекистана и Казахстана тесно контактировали, обменивались мнениями, Казахстан и Узбекистан оказывают друг другу гуманитарную помощь. Сейчас рассматриваются вопросы сотрудничества при создании фармацевтических предприятий.

    Шестой приоритет – усиление духовно-просветительской работы, что является прочной основой для развития страны сегодня и в будущем.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Экономика Узбекистан
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