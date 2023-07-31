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    Узбекистан вдвое увеличит приток воды в Шардару

    31 Июля 2023, 19:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По результатам командировки Министра экологии и природных ресурсов Казахстана Зульфии Сулейменовой в Республику Узбекистан, была достигнута договоренность с узбекской стороной об увеличении притока воды в Шардаринское водохранилище расходом до - 200 м³/сек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

    По состоянию на 28 июля т. г. с 7:30 (по времени Ташкента) сброс воды из Головного сооружения «Достык» в створ реки Сырдарья осуществляется объемом - 20 м³/сек. Сброс воды осуществляется за счет увеличения притока к гидропосту «Акжар» (приток к водохранилищу «Бахри Точик») и соответственно увеличения попуска из водохранилища. Вместе с тем, узбекская сторона намерена довести расход сбрасываемой воды из головного сооружения «Достык» в створ реки Сырдарья до 50 м³/сек.

    Кроме того, в этот же день пропуск воды из Чарвакского водохранилища (Газалкентская ГЭС) по сравнению с предыдущим днем (27 июля т.г.) был увеличен с 290 м³/сек. до 310 м³/сек. Однако, данного объема воды недостаточно для осуществления сброса воды в створ реки Сырдарья и направления ее по водохозяйственным каналам для нужд орошения в бассейне реки Чирчик.Справочно: объем воды на Чарвакском водохранилище по состоянию на 27 июля т. г. – 1936 млн.м³ (максимальный объем - 2006 млн.м³.)

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Туркестанская область Сельское хозяйство Минэкологии
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