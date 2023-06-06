Узбекистан ускорит переговорный процесс по вступлению в ВТО

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О дополнительных мерах по ускорению процесса вступления Республики Узбекистан во Всемирную торговую организацию», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, обновляется состав Межведомственной комиссии по работе с ВТО и переговорной группы. В структуре Администрации президента вводится должность спецпредставителя президента по вопросам ВТО.

На новый пост назначен Азиз Урунов, занимавший должность ответственного сотрудника Администрации президента. Спецпредставитель одновременно является главным переговорщиком и руководителем группы переговоров, а также заместителем председателя межведомственной комиссии по работе с ВТО.

В список задач спецпредставителя вошли активизация процесса вступления Узбекистана в ВТО, выработка чёткой позиции по каждому обсуждаемому вопросу в ходе обсуждения условий членства в организации и переговоров с государствами-членами, а также поддержка постоянных рабочих контактов с секретариатом ВТО и странами-членами для доведения позиции Узбекистана.

В структуре Министерства инвестиций, промышленности и торговли будет создан департамент по работе с ВТО и торговым переговорам, в 20 министерствах и ведомствах появятся подразделения по вопросам ВТО.

В Постоянном представительстве Республики Узбекистан в ООН и других международных организациях в Женеве вводятся должности первого секретаря по вопросам ВТО.

Министерство юстиции должно привести национальное законодательство в соответствие с соглашениями ВТО. С 1 июля 2023 года запрещается разработка проектов нормативно-правовых актов, не соответствующих правилам и нормам Организации.

Названа также сумма, которая потребуется для проведения мероприятий, связанных со вступлением Узбекистана в ВТО. В 2023 году на эти цели будет выделено 30 млрд сумов.



