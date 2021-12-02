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    Узбекистан усиливает карантин из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса

    2 Декабря 2021, 00:48

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом Узбекистана в целях недопущения проникновения нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» приняла ряд новых карантинных ограничений для въезжающих в страну, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ведомства граждане, прибывающие из восьми стран Европы, а также Австралии, Израиля и Египта должны представить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не менее чем за 72 часа до прибытия, либо пройти экспресс-тестирование в аэропортах, на вокзалах и пограничных пунктах пропуска.

    «По решению республиканской специальной комиссии пассажиры, въезжающие на территорию Республики Узбекистан с территории Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Италии, Нидерландов, Чехии и Египта, после выполнения вышеуказанных требований помещаются на обязательный домашний карантин или карантин в гостинице за свой счет в течение десяти дней со дня въезда на территорию нашей страны», - добавили в Минздраве РУ.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Коронавирус в мире
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