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    Узбекистан усилит контроль за транспортом и товарами при пересечении госграницы

    4 Октября 2022, 19:45

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан усилит контроль за транспортом и товарами при пересечении государственной границы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информационно-правовой портал norma.uz.

    Соответствующие изменения внесены в постановление правительства «О дальнейшем совершенствовании порядка организации пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Узбекистан».

    Так, вводится термин «пограничный досмотр», обозначающий комплекс мероприятий, осуществляемый пограничными войсками в целях обнаружения скрывающихся в транспортных средствах лиц и спрятанных в них товаров, перевозка которых через госграницу запрещена.

    Также отныне осмотр автотранспортных средств и груза при пересечении госграницы будет осуществляться совместными нарядами таможенных органов и пограничных служб.


    Фото: norma.uz

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан
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