Узбекистан стал самой гостеприимной страной в Центральной Азии

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Согласно ежегодному рейтингу от Passport Index, Узбекистан вошел в топ-25 самых гостеприимных стран мира, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Рейтинг учитывает количество государств, граждане которых могут въехать в страну без визы, либо получить ее по прибытии.

Заняв 25-е место в рейтинге, Узбекистан стал самым гостеприимным государством в Центральной Азии. Согласно рейтингу, граждане 139 стран мира могут въезжать в Узбекистан без визы или получить ее по прибытии.

Из стран Центральной Азии Таджикистан находится на 49 месте (страна открыта для безвизового посещения гражданам 87 стран), Кыргызстан – на 53 месте (80 стран), Казахстан - на 54-м (77 стран).

Лидерами являются сразу 22 страны, большинство из которых расположены на африканском континенте (Нигерия, Эфиопия, Габон, Руанда, Джибути и др.). Мальдивы, Камбоджа и Коморские острова также заняли первое место. Граждане 198 государств могут посещать каждую из этих стран без визы.

Завершили рейтинг Туркменистан, Афганистан и Северная Корея – эти страны не предоставляют безвизовый въезд.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане за первый месяц нового года поток иностранных туристов вырос в 2,5 раза. В прошлом году более 1,5 млн казахстанцев посетили соседнюю республику, составив почти треть всего туристического потока Узбекистана.



