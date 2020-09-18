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    Узбекистан снимает ограничение на въезд и выезд

    18 Сентября 2020, 10:37

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - С 1 октября Узбекистан снимает ограничение на въезд и выезд через воздушные, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Решением специальной республиканской комиссии для въезжающих в Узбекистан воздушным транспортом устанавливаются следующие правила:

    - Лица, находившиеся в «зеленых странах» в последние 14 дней, допускаются на территорию Узбекистана без ограничений. В эти страны входят Китай, Таиланд, Малайзия, Южная Корея, Грузия, Венгрия, Финляндия, Латвия, Австрия и Япония.

    - Лица, прибывающие из «желтых стран» (Азербайджан, Беларусь, ОАЭ и страны ЕС (за исключением Великобритании и Испании), а также из «красных стран» (все остальные страны мира) допускаются на территорию Узбекистана только при наличии отрицательного ПЦР-теста, произведенного в последние 72 часа.

    - К лицам, въезжающим в Узбекистан через автомобильные и пешеходные контрольно-пропускные пункты на границе с Казахстаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Афганистаном, применяются такие же условия, как и к пассажирам из «красных стран»: необходим отрицательный результат теста ПЦР и 14-дневный карантин в гостинице или дома. В случае отсутствия справки они сдают тест за свой счет на пропускном пункте и отправляются на карантин.

    Автор:

    Мирас Куандыков

    Здравоохранение Узбекистан Общество
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