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    Узбекистан с 15 августа смягчает карантинный режим

    12 Августа 2020, 22:37

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Президент Узбекистана поручил смягчить карантинный режим по стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Так, с 15 августа разрешат неограниченное движение автотранспортных средств, а также местные авиа- и железнодорожные сообщения. Кроме того, будет возобновлена деятельность санаториев и пансионатов, гостиниц, музеев, детских оздоровительных лагерей, салонов красоты, парикмахерских, а также объектов общественного питания на открытом воздухе. При этом семейные мероприятия можно будет проводить дома, с участием не более 30 человек и соблюдением установленных требований.

    С 17 августа планируется возобновить движение автотранспорта между регионами, деятельность общественного транспорта (за исключением метро), в том числе, пригородных автобусов. А с 20 августа получат разрешение на деятельность вещевые рынки и рынки стройматериалов, крупные магазины, а также спортивные залы, фитнес-клубы и бассейны.

    В то же время в Узбекистане планируют упростить порядок помещения в карантин и его прохождение лицами, прибывающими из стран со стабильной эпидемиологической ситуацией. Кроме того, по республике будут созданы реабилитационные центры для пациентов, переболевших пневмонией.


    Автор:

    Мирас Куандыков

    Узбекистан
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