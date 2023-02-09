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    Узбекистан развернет военный полевой госпиталь в Турции для помощи пострадавшим

    9 Февраля 2023, 21:39

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Газиантеп прибыл третий самолет с гуманитарной помощью, дополнительной поисково-спасательной группой и медицинским персоналом из Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы МИД Узбекистана, сегодня специальный борт министерства обороны прибыл в турецкий город Газиантеп для оказания неотложной помощи пострадавшим в результате катастрофических землетрясений.

    Самолетом вместе с очередной партией гуманитарной помощи также доставлены дополнительная поисково-спасательная группа и медицинский персонал.

    «Для оказания помощи пострадавшим планируется развертывание комплекса мобильного госпиталя с девятью отдельными подразделениями на площади, равной одному гектару, где будут служить 50 сотрудников медицинского отряда минобороны», - сообщает МИД.

    Данный полевой госпиталь будет полностью оснащен всей необходимой медицинской техникой и лекарственными препаратами из Узбекистана.

    Ранее сообщалось, что Узбекистан отправил гуманитарную помощь и спасателей на помощь Турции. На данный момент известно об одной погибшей гражданке Узбекистана.


    Фото: t.me/uzbekmid

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Турция Мировые новости Землетрясение
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