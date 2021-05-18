Узбекистан ратифицирует Конвенцию о правах инвалидов

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана приняла закон о ратификации Конвенции о правах инвалидов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента республики.

«Законодательная палата Олий Мажлиса во вторник приняла по итогам сразу трёх чтений закон «О ратификации Конвенции о правах инвалидов». Документ теперь должен одобрить Сенат. Народные представители отметили важность принятия проекта закона о ратификации конвенции в максимально короткий срок. Данный документ позволит привлечь целевые ресурсы международных организаций и иностранных государств по усилению социальной и правовой защиты лиц с инвалидностью», - говорится в сообщении.

Конвенция содержит 50 статей, направленных на защиту и поощрение прав инвалидов, ликвидацию дискриминации по отношению к ним, обеспечение их права на работу, здравоохранение, образование и полное участие в жизни общества.

Узбекистан подписал Конвенцию о правах инвалидов 27 февраля 2009 года, однако она до сих пор оставалась нератифицированной. В конце 2017 года президент Узбекистана подписал указ о кардинальном совершенствовании системы государственной поддержки лиц с инвалидностью, в рамках которого было поручено осуществить практические меры по подготовке к ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов.



