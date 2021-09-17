Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Узбекистан проведет более 80 мероприятий в рамках председательства в ШОС в 2022 году

    17 Сентября 2021, 21:03

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан проведет более 80 мероприятий в рамках председательства в Шанхайской организации сотрудничества в 2022 году. Об этом сегодня в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях реализации, обозначенных главой нашего государства приоритетных задач на период председательства Узбекистана предусматривается проведение совместно с партнерами более 80 мероприятий», – сообщил Ш. Асадов.

    Он отметил, что лидер Узбекистана в ходе саммита в Душанбе обозначил приоритеты председательства в ШОС, в том числе дальнейшее повышение авторитета и потенциала организации, учреждения экспертного форума в области информационной безопасности, введения института посла доброй воли ШОС и разработки межправительственного соглашения в сфере туризма.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Внешняя политика Казахстана ШОС Узбекистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Вице-президент КФБ: Успех в Ташкенте - победа всей страны
    Отказ от дресс-кода летом сэкономит до 7% энергопотребления – эксперты из Узбекистана
    Появилось расписание боев казахстанских боксеров за «золото» ЧМ-2023
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
    5 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    Новости партнеров