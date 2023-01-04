Узбекистан приостановил продажу всех лекарств Quramax после смерти 19 детей

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Новый министр здравоохранения Амрилло Иноятов в своем письме аптекам поручил приостановить продажу всех лекарств, ввезенных компанией Quramax в 2022 году. Подано также исковое заявление в Ташкентский городской суд, чтобы отменить сертификаты о регистрации препаратов «Док-1 Макс» и «Амбронол», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Gazeta.uz.

Министерство здравоохранения Узбекистана предписало аптекам приостановить в стране продажу всех лекарств, ввезенных компанией-дистрибьютором Quramax в 2022 году. Об этом говорится в письме нового министра здравоохранения Амрилло Иноятова от 2 января.

«По результатам углубленного контроля качества препаратов «Док-1 Макс» и «Амбронол» лабораторией контроля качества и стандартизации лекарственных средств выявлено несоответствие состава указанному в нормативном документе. Установлено, что некоторые серии этих препаратов содержат этиленгликоль и диэтиленгликоль вместо пропиленгликоля или вместе с ним», — говорится в письме.

Кроме того, 29 декабря было подано исковое заявление в Ташкентский городской суд, чтобы отменить сертификаты о регистрации этих препаратов. Согласно Государственному реестру лекарственных средств и медицинских изделий, сироп «Док-1 Макс» прошел регистрацию 2 февраля 2017 года, а затем 29 марта 2022 года, а таблетки — 5 декабря 2017 года. «Амбронол» — 11 декабря 2007 года и 15 января 2018 года.

Это не первое такое заявление о приостановке продаж лекарств. 22 декабря Минздрав сообщал, что приостановлена продажа «Док-1 Макс».

29 декабря уже бывший директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Сардор Кариев предписал оптовым организациям, занимающимся реализацией лекарство, приостановить продажу сиропа от кашля «Амбронол» производства Marion Biotech и отозвать его из аптек.

30 декабря пресс-секретарь агентства Кизлархон Бегматова заявила, что с 30 декабря в Узбекистане приостановлена продажа всех лекарств индийской Marion Biotech. В их числе — «Цинепар», «Травамакс», «Амбронол» и другие.

На специализированных сайтах появились пометки о запрете продажи этих лекарств.

В Индии также приостановили действие сертификата о регистрации компании Marion Biotech. Фармагентство Узбекистана информировало посольство Индии в Ташкенте о том, что в составе «Док-1 Макс» уровень этиленгликоля превышал норму в 300 раз.

22 декабря в Узбекистане из-за сообщений о гибели 15 детей ввели временный запрет на продажу индийского препарата от гриппа и простуды «Док-1 макс». 27 декабря Минздрав Узбекистана обнародовал результаты проверки, которая подтвердила смерть уже 18 детей после приема препарата «Док-1 макс». Согласно заключению Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств сироп «Док-1 макс» не соответствует установленным требованиям. По факту смерти детей Служба государственной безопасности Узбекистана возбудила уголовное дело.

В четверг, 29 декабря, стало известно о смерти еще одного ребенка, принимавшего препарат «Док-1 Макс». Всего в Узбекистане от приема этого лекарства скончались 19 детей. 3 января еще один ребенок попал в реанимацию с отравлением препаратом «Док-1 Макс». Общее состояние больного тяжелое. Ребенка лечат по соответствующим и утвержденным стандартам.



Фото: gazeta.uz

