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    Узбекистан приостановил авиасообщение с африканскими странами

    2 Декабря 2021, 03:00

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан с 3 декабря по 10 января приостанавливает международное авиасообщение с рядом государств, где наблюдается распространение нового штамма коронавируса «омикрон». Такое решение приняла Республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Приостановлено международное авиасообщение (въезд на территорию республики въездными, выездными и транзитными рейсами) с ЮАР, Ботсваной, Намибией, Зимбабве, Мозамбиком, Мадагаскаром, Лесото, Эсватини, Танзанией и Гонконгом. Граждане этих государств и лица без гражданства, постоянно проживающие в этих государствах, а также граждане третьих государств, находящиеся в вышеуказанных государствах в течение последних 14 дней, на территорию Республики Узбекистан не допускаются», - сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РУ.

    По данным ведомства, возобновление авиасообщения будет осуществляться поэтапно в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Коронавирус в мире
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