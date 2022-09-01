Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Узбекистан празднует 31-ю годовщину независимости

    1 Сентября 2022, 15:00

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане отмечают главный национальный праздник - День Независимости. В этом году республика празднует 31-ю годовщину со дня обретения независимости, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Праздничное мероприятие с участием Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева прошло накануне в парке «Новый Узбекистан», возведенном в прошлом году специально к юбилею республики.

    «Проходят годы, столетия. Но День Независимости, который восстановил нашу национальную государственность, нашу идентичность и права человека, является почвой для всех наших достижений и вех, всегда будет самым великим и дорогим праздником для нас, для наших будущих поколений», - сказал в торжественной речи Шавкат Мирзиеев.

    В своем обращении лидер Узбекистана обозначил пять приоритетов, которые станут главными для развития страны в ближайшие пять лет.

    Первое - в сфере образования будут созданы максимально благоприятные условий для получения современных знаний и навыков. Для этого кардинально пересматриваются учебные программы школ, методика преподавания, содержание учебников.

    Второе - справедливое решение любого спорного вопроса должен найти только суд. Любое вмешательство в работу судей будет строго наказываться, для их беспрепятственной работы будут созданы все необходимые условия.

    Третье - за счет развития бизнеса будут созданы дополнительные рабочие места, сократится бедность, повысятся доходы населения. Для этого будут сняты все барьеры для частной собственности и предпринимательства. Будет реформировано государственное управление, а участие государства в экономике резко сократится.

    Четвертое - в системе здравоохранения будет расширен доступ населения к более качественным и квалифицированным медицинским услугам. Покрытие неотложной медицинской помощи будет увеличено во всех регионах, чтобы сделать их более доступными для людей.

    Пятое - вопрос обеспечения населения чистой питьевой водой будет находиться в центре внимания. Объем инвестиций в отрасль будет резко увеличен.

    «Естественно, что при реализации столь масштабных задач перед нами будут возникать различные трудности и проблемы. Но наш мужественный и стойкий народ, который в своей истории прошел через множество испытаний и невзгод, способен преодолеть любые трудности. Я твердо верю в это», - подчеркнул Шавкат Мирзиеев.

    Постановление «О провозглашении государственной независимости Республики Узбекистан» было принято 31 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного совета Узбекской ССР. Этим же постановлением 1 сентября было объявлено Днем независимости.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Центральная Азия Узбекистан Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Вице-президент КФБ: Успех в Ташкенте - победа всей страны
    Отказ от дресс-кода летом сэкономит до 7% энергопотребления – эксперты из Узбекистана
    Появилось расписание боев казахстанских боксеров за «золото» ЧМ-2023
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
    5 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    Новости партнеров