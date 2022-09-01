Узбекистан празднует 31-ю годовщину независимости

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане отмечают главный национальный праздник - День Независимости. В этом году республика празднует 31-ю годовщину со дня обретения независимости, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Праздничное мероприятие с участием Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева прошло накануне в парке «Новый Узбекистан», возведенном в прошлом году специально к юбилею республики.

«Проходят годы, столетия. Но День Независимости, который восстановил нашу национальную государственность, нашу идентичность и права человека, является почвой для всех наших достижений и вех, всегда будет самым великим и дорогим праздником для нас, для наших будущих поколений», - сказал в торжественной речи Шавкат Мирзиеев.

В своем обращении лидер Узбекистана обозначил пять приоритетов, которые станут главными для развития страны в ближайшие пять лет.

Первое - в сфере образования будут созданы максимально благоприятные условий для получения современных знаний и навыков. Для этого кардинально пересматриваются учебные программы школ, методика преподавания, содержание учебников.

Второе - справедливое решение любого спорного вопроса должен найти только суд. Любое вмешательство в работу судей будет строго наказываться, для их беспрепятственной работы будут созданы все необходимые условия.

Третье - за счет развития бизнеса будут созданы дополнительные рабочие места, сократится бедность, повысятся доходы населения. Для этого будут сняты все барьеры для частной собственности и предпринимательства. Будет реформировано государственное управление, а участие государства в экономике резко сократится.

Четвертое - в системе здравоохранения будет расширен доступ населения к более качественным и квалифицированным медицинским услугам. Покрытие неотложной медицинской помощи будет увеличено во всех регионах, чтобы сделать их более доступными для людей.

Пятое - вопрос обеспечения населения чистой питьевой водой будет находиться в центре внимания. Объем инвестиций в отрасль будет резко увеличен.

«Естественно, что при реализации столь масштабных задач перед нами будут возникать различные трудности и проблемы. Но наш мужественный и стойкий народ, который в своей истории прошел через множество испытаний и невзгод, способен преодолеть любые трудности. Я твердо верю в это», - подчеркнул Шавкат Мирзиеев.

Постановление «О провозглашении государственной независимости Республики Узбекистан» было принято 31 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного совета Узбекской ССР. Этим же постановлением 1 сентября было объявлено Днем независимости.



