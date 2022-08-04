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    • Узбекистан поддерживает политику «одного Китая» - МИД РУ

    4 Августа 2022 14:13

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан последовательно поддерживает политику «одного Китая», суверенитет и территориальную целостность Китайской Народной Республики, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информагентство МИД Узбекистана Dunio.

    «В связи с развитием ситуации вокруг Тайваня, МИД Узбекистана выражает надежду на скорейшее снижение возникшей напряженности. Узбекистан последовательно поддерживает политику «одного Китая», суверенитет, территориальную целостность этой страны, в соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного права», – говорится в сообщении Министерства иностранных дел Узбекистана.

    Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань 2 августа. За этим событием пристально следили мировые СМИ, поскольку Тайвань впервые за 25 лет посетил столь высокопоставленный американский чиновник.


    Фото: dunyo.info

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    #Узбекистан #Китай #Мировые новости
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