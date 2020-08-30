Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Транспорт

    Узбекистан планирует возобновить регулярные авиарейсы с Казахстаном

    30 Августа 2020, 14:09

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Минтранспорта Узбекистана сообщило о возможном возобновлении регулярных авиарейсов с зарубежными странами с сентября. С сентября рассматривается возможность возобновления регулярных рейсов с Турцией, ОАЭ, Беларусью и Казахстаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на uznews.

    Отмечается, что пассажиры, вылетающие в Узбекистан из стран, где эпидемиологическая обстановка не стабилизировалась («красные рейсы»), должны предоставить сертификат о наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанный только методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до полета. Сертификат должен быть на английском или русском языках.

    Лица, въезжающие в Узбекистан из стран со сниженным уровнем заболеваемости коронавирусом («желтые рейсы»), должны предоставить сертификат о наличии отрицательного теста на коронавирус, проведенного методом ПЦР или экспресс-тестом.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Узбекистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Летевший из Алматы в Шымкент самолет совершил вынужденную посадку
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров