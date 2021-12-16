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    Узбекистан планирует внедрить tax free для иностранных туристов

    16 Декабря 2021, 18:44

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Власти Узбекистана намерены внедрить во всех туристических городах систему возврата НДС иностранным гостям. Соответствующее поручение профильным ведомствам дал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы РУ.

    Президент отметил, что объёмы розничной торговли можно увеличить в два-три раза за счёт внедрения системы tax free в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, а также открытие в городах магазинов Duty Free.

    «В целом, систему возврата налога на добавленную стоимость за покупки иностранным гостям необходимо внедрить во всех туристических городах. Возможности, показанные на примере этих трех городов, актуальны для всех областных центров и крупных городов», - сказал Ш.Мирзиёев.

    Отметим, о планах внедрения системы возврата иностранцам суммы уплаченного НДС говорилось ещё в 2019 году. Министерство финансов Узбекистана предлагало внедрить его с 1 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее введение было отложено.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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