Узбекистан планирует наладить производство аппаратов ИВЛ

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане запускают производство собственных аппаратов ИВЛ, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства инновационного развития РУ, осуществляется трансфер технологий по производству аппаратов искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательных аппаратов совместно с компанией «Chirana» (Словакия) и партнерами из РФ.

Производство аппаратов ИВЛ начнется уже в мае этого года.

На первом этапе локализации производства зарубежные партнеры планируют внести инвестиции на сумму 3 млн долларов США. На втором этапе предполагается инвестировать до 5-6 млн долларов.

В перспективе планируется реализация производимой продукции в Таджикистане, Туркменистане, Кыргызстане и Афганистане.



