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    Узбекистан планирует наладить производство аппаратов ИВЛ

    6 Апреля 2020, 16:45

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане запускают производство собственных аппаратов ИВЛ, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства инновационного развития РУ, осуществляется трансфер технологий по производству аппаратов искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательных аппаратов совместно с компанией «Chirana» (Словакия) и партнерами из РФ.

    Производство аппаратов ИВЛ начнется уже в мае этого года.

    На первом этапе локализации производства зарубежные партнеры планируют внести инвестиции на сумму 3 млн долларов США. На втором этапе предполагается инвестировать до 5-6 млн долларов.

    В перспективе планируется реализация производимой продукции в Таджикистане, Туркменистане, Кыргызстане и Афганистане.

    Автор:

    Мирас Куандыков

    Промышленность Здравоохранение Узбекистан
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