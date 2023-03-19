Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Узбекистан отменил запрет на экспорт лука

    19 Марта 2023, 21:39

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Власти Узбекистана сняли введенный в январе запрет на экспорт репчатого лука, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства Узбекистана, решением правительства отменено временное ограничение на экспорт лука с 15 марта этого года. Такое решено было принято в связи со стабилизацией цен на репчатый лук на внутреннем рынке.

    Ранее в министерстве уточняли, что потребность населения Узбекистана в луке с января по апрель, до появления нового урожая, составляет 346 тысяч тонн.

    Запрет на вывоз репчатого лука в Узбекистане был введен на четыре месяца с 1 января, после резкого повышения цен. Причиной стали аномальные холода, которые повлекли перебои в топливно-энергетическом комплексе, системе логистики и транспортировки продукции. Тогда естественные потери составили 228 тысяч тонн лука.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Вице-президент КФБ: Успех в Ташкенте - победа всей страны
    Отказ от дресс-кода летом сэкономит до 7% энергопотребления – эксперты из Узбекистана
    Появилось расписание боев казахстанских боксеров за «золото» ЧМ-2023
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
    5 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    Новости партнеров