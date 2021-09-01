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    Узбекистан отмечает 30-летие независимости

    1 Сентября 2021, 09:00

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане отмечают главный национальный праздник - День Независимости. В этом году республика празднует 30-летний юбилей с момента приобретения суверенитета, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Праздничные мероприятия проходят по всей стране. Самые грандиозные, конечно, в Ташкенте. Торжества в канун праздника состоялись в новом парке «Новый Узбекистан», возведенному специально к юбилею республики и имеющему форму пяти ветвей дерева, олицетворяющих направления стратегии развития Узбекистана.

    Рядом с парком к 30-летию независимости Узбекистана возведен комплекс «Истиклол» (Независимость). Сооружение стало олицетворением 3000-летней истории узбекского народа, отражением национального самосознания и нового облика Узбекистана.

    Президент страны Шавкат Мирзиёев поздравил с праздником всех узбекистанцев.

    «31 августа 1991 года произошло поистине великое историческое событие, ставшее поворотным в судьбе республики. Наш народ, всегда уверенно, с большими надеждами смотревший в будущее, осуществил свою вековую мечту- обрел государственную независимость. Мы впервые отмечаем День независимости в этом прекрасном парке, которому дали символическое название – «Янги Узбекситон». От всей души поздравляю вас и в вашем лице весь наш народ, выражаю вам свои самые добрые пожелания», - сказал Шавкат Мирзиёев.

    Кульминацией торжественных мероприятий стал праздничный салют.

    В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 2021 году большинство мероприятий пройдет онлайн. Некоторые концерты записывают заранее с соблюдением всех карантинных мер. Но организаторы надеются, что это не повлияет на качество отдыха и праздничное настроение граждан.

    Напомним, День независимости Республики Узбекистан празднуется ежегодно 1 сентября в честь провозглашения государственной независимости 31 августа 1991 года.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан
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