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    Узбекистан опроверг информацию о ракетном обстреле с территории Афганистана

    19 Апреля 2022, 13:25

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Информация о ракетном обстреле узбекских военных объектов с территории Афганистана не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Распространяемая некоторыми Telegram-каналами информация о якобы ракетном обстреле с территории Афганистана частей Вооруженных сил Узбекистана в районе Термеза абсолютно не соответствует действительности», - сообщил Ш.Асадов.

    Он отметил, что, по данным Минобороны и пограничных войск Узбекистана, на узбекско-афганской границе никакой военной активности не наблюдается, ситуация стабильная.

    «Просим не поддаваться провокациям», – заключил пресс-секретарь главы Узбекистана.

    Информацию «о ракетном обстреле» 18 апреля распространил Telegram-канал «Милитарист». «ИГ с территории Афганистана 10 реактивными снарядами впервые обстреляло части узбекской армии в районе Термеза», – говорилось в сообщении.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Афганистан Мировые новости
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