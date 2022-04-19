Узбекистан опроверг информацию о ракетном обстреле с территории Афганистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Информация о ракетном обстреле узбекских военных объектов с территории Афганистана не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Распространяемая некоторыми Telegram-каналами информация о якобы ракетном обстреле с территории Афганистана частей Вооруженных сил Узбекистана в районе Термеза абсолютно не соответствует действительности», - сообщил Ш.Асадов.

Он отметил, что, по данным Минобороны и пограничных войск Узбекистана, на узбекско-афганской границе никакой военной активности не наблюдается, ситуация стабильная.

«Просим не поддаваться провокациям», – заключил пресс-секретарь главы Узбекистана.

Информацию «о ракетном обстреле» 18 апреля распространил Telegram-канал «Милитарист». «ИГ с территории Афганистана 10 реактивными снарядами впервые обстреляло части узбекской армии в районе Термеза», – говорилось в сообщении.



