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    Узбекистан объявил об эвакуации своих граждан из Украины

    24 Февраля 2022, 19:04

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан эвакуирует сограждан из Украины из-за обострения ситуации на Донбассе. Об этом сегодня заявило посольство Узбекистана в Киеве в официальном обращении к соотечественникам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Посольство Республики Узбекистан в городе Киеве в настоящее время разрабатывает план эвакуации и список граждан, желающих покинуть территорию Украины. Прорабатываются маршруты выезда и место вылета с учетом закрытия воздушного пространства Украины», - сообщает посольство.

    По мере согласования возможных маршрутов эвакуации с третьими странами, посольство опубликует дополнительную информацию на своем сайте и в социальных сетях.

    «Всех желающих покинуть Украину граждан Узбекистана просим направлять паспортные данные на электронную почту Посольства embassy@uzbekistan.org.ua. Просим находящихся на Украине граждан Узбекистана сохранять спокойствие и поддерживать связь с посольством в случае возникновения дополнительных вопросов», – подчеркнули в диппредставительстве.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Украина Мировые новости
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