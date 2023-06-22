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    Узбекистан намерен внедрить опыт ОАЭ по вызыванию искусственных дождей

    22 Июня 2023, 22:49

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан намерен внедрить опыт ОАЭ по вызыванию искусственных дождей. Об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в своём Telegram-канале, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе визита в Объединённые Арабские Эмираты члены узбекской делегации встретились с президентом Всемирной метеорологической организации, генеральным директором Национального центра метеорологии ОАЭ Абдуллой Аль Мандусом.

    «Проинформированы о передовых технологиях и новых методологиях, разработанных в ОАЭ, включая засев облаков, и обсудили перспективы внедрения их опыта в Узбекистане, особенно в регионе Приаралья», - написал Бахтиёр Саидов.

    Глава МИД также провёл встречу с министром по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Мариам Альмхейри.

    «Мы уделили особое внимание объединению наших усилий в сферах нехватки воды, опреснения воды, защиты биоразнообразия, облесения, а также внедрению передового опыта ОАЭ в данных областях в Узбекистане», - сообщил глава МИД Узбекистана.

    Засев облаков – это способ модификации погоды, направленный на увеличение количества осадков. По данным Всемирной метеорологической организации, технология помогает бороться с засухами и экстремальными погодными условиями 56 странам.

    В 1990 году в ОАЭ запустили исследовательскую программу по увеличению осадков. В ОАЭ засев облаков работает довольно эффективно. Кроме того, он обходится примерно на 60% дешевле опреснения воды.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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