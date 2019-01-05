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Узбекистан намерен обучить своих специалистов за рубежом

5 Января 2019 15:19 129
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Узбекистан намерен обучить своих специалистов за рубежом

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По аналогии с казахстанской международной образовательной программой «Болашак», Узбекистан запускает собственную стипендию «Эл-юрт умиди» для  повышения квалификации и стажировки национальных кадров в ведущих университетах мира, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Стипендия фонда «Эл-юрт умиди» рассчитана на создания необходимых условий для удовлетворения растущих потребностей социальной сферы, государственного управления и приоритетных отраслей экономики Узбекистана в высококвалифицированных специалистах.

Планируется, что конкурсный отбор кандидатов будет осуществляеться на основе целевых заказов министерств и ведомств Узбекистана. Общее количество стипендиатов на 2019-2021 составит не менее 4 000.

Напомним, что ранее президент Узбекистана на совещание, посвященное вопросам обеспечения потребности в современных кадрах, привлечения образованной молодежи в стратегические отрасли заявлял о нехватке квалифицированных кадров во всех сферах страны. 

 

 

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Ключевые слова: Образование, Узбекистан,
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Автор:

Мирас Куандыков

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