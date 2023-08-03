Узбекистан и Туркменистан готовы дать скидку Казахстану для перевозки муки в Афганистан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан намерен сохранить и увеличить объемы поставки муки в Афганистан. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он напомнил, что практически все поставки казахстанской муки в Афганистан идут через территорию Узбекистана. За 4 месяца 2023 года в Афганистан через территорию Узбекистана отправлено более 450 тысяч тонн муки на сумму 150,8 млн долларов США.

При этом Серик Жумангарин назвал достаточно высокими тарифы Узбекистана на перевозку казахстанских зерновых грузов в направлении Афганистана и Таджикистана. Поэтому начата работа по расширению возможностей транзитных перевозок в Афганистан для увеличения объемов экспорта и насыщения афганского рынка достаточным объемом товаров.

«Сегодня Туркменистан заинтересован в развитии перевозок по своей территории и готов предоставить скидку преференциальный транзитный тариф по своей территории. Отмечаем, что данное направление может быть альтернативным маршрутом отправки, в первую очередь, для мукомольной продукции. Для этих целей единый оператор продвижения экспорта несырьевых товаров «QazTrade» обеспечит удешевление доставки отечественных товаров до станции «Болашак». Также мы укрепили договоренности с Узбекистаном по предоставлению льготных условий на транзитные перевозки по территориям наших стран, для паритетных поставок муки и зерна в Афганистан», - сообщил зампремьера.

Ранее сообщалось, что торговля между странами за 6 месяцев текущего года составила 343,6 млн долларов. Из них 334,5 млн долларов принадлежит казахстанском экспорту. Для Казахстана Афганистан является доминирующим рынком муки, на который приходится 70% от общего объема экспорта муки.