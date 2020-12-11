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    Узбекистан и Куба получили статус государств-наблюдателей при ЕАЭС

    11 Декабря 2020, 17:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) с участием глав государств Евразийского экономического союза единогласным решением поддержан вопрос о предоставлении Узбекистану и Кубе статуса государств-наблюдателей при ЕЭАС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По завершении выступлений глав государств и правительств стран ЕАЭС в широком формате, Президент Беларуси, председатель Высшего Евразийского экономического совета Александр Лукашенко вынес на повестку вопрос о включении Узбекистана и Кубы в состав стран-наблюдателей. Возражений со стороны участников заседания не имелось.

    «Позвольте мне от вашего имени, от лица глав государств ЕАЭС, искренне поздравить Президента Республики Куба и Президента Республики Узбекистан с предоставлением их странам статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе и выразить уверенность, что этот статус будет способствовать развитию сотрудничества с нашим Союзом и расширением внешних торгово-экономических отношений», - заключил А.Лукашенко.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

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