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    Узбекистан и ЕС обсудили создание гуманитарного хаба для помощи Афганистану

    16 Ноября 2021, 14:35

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан и Европейский союз планируют создать в Термезе хаб для гуманитарной помощи Афганистану, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство иностранных дел РУ.

    15 ноября 2021 года Специальный представитель Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев провел в Брюсселе переговоры со Спецпредставителем ЕС по Афганистану Томасом Никлассоном.

    По данным ведомства, стороны обменялись мнениями по выработке консолидированной позиции международного сообщества в отношении новых афганских властей и недопущению гуманитарного кризиса в Афганистане.

    «Томас Никлассон высоко оценил содействие Узбекистана по эвакуации граждан государств–членов ЕС из Афганистана и выразил заинтересованность и далее активно взаимодействовать с нашей страной в вопросе установления мира и стабильности в Афганистане, а также по созданию гуманитарного хаба в Термезе», - сообщает МИД Узбекистана.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Евросоюз Афганистан Мировые новости
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