Узбекистан частично открыл въезд на свою территорию

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан разрешил частичный въезд и выезд на свою территорию. При этом карантинные мероприятия по стране продлены до 1 августа текущего года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, согласно решению Специальной республиканской комиссии, восстанавливаются авиасообщения со странами, где наблюдается стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация. Так, с 15 июня разрешается въезд и выезд из Узбекистана следующим категориям лиц:

- сотрудникам дипломатических представительств и консульских учреждений зарубежных стран и членам их семей;

- специалистам иностранных компаний и других организаций, действующих в Республике Узбекистан в рамках инвестиционных проектов;

- лицам, которые приезжают (уезжают) на лечение;

- лицам, имеющим близких родственников или тяжелобольных родственников за границей;

- лицам, направляющимся (транзитом) в другие страны через Республику Узбекистан по запросам дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств;

- иностранным гражданам, постоянно зарегистрированным в Республике Узбекистан, лицам без гражданства, постоянно проживающим, а также гражданам Республики Узбекистан, постоянно зарегистрированным в иностранном государстве;

Кроме того, гражданам разрешается покидать Узбекистан для продолжения учебы и работы. В то же время, полеты организуются в строгом соответствии с санитарными правилами и нормами.

Вместе с тем, Специальная республиканская комиссия также разделила авиарейсы на цветовую категорию – «зеленую», «желтую» и «красную».

В категорию «зеленного» рейса вошли страны со стабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией. В частности, Япония, Южная Корея, КНР и Израиль. Если прибывающие находились в этих странах более 14 дней, то по прилете в Узбекистан их не будут помещать на карантин.

В категорию стран, где отмечается снижение числа случаев коронавируса, определенны как «желтые», куда вошли страны Европейского союза, Малайзия, Таиланд и Сингапур. Прибывшие в Узбекистан из указанных стран будут помещены под домашний карантин, если они находились там более 14 дней.

В категорию стран, где не снижается число случаев коронавируса, вошли остальные страны, в том числе, ОАЭ, Турция, Иран, Афганистан, Россия и другие страны СНГ, которые определены в красную категорию или эвакуационные рейсы. По прилете пассажиры будут помещаться на 14-дневный карантин.



