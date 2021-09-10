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    Узбекистан активизирует интеграцию с ЕАЭС и ВТО – Шавкат Мирзиёев

    10 Сентября 2021, 10:55

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан намерен ускорить интеграцию с Евразийским экономическим союзом и Всемирной торговой организацией. Об этом сегодня на съезде правящей Либерально-демократической партии заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава Узбекистана в своей предвыборной программе отметил, что республика продолжит системную и активную внешнюю политику, нацеленную на дальнейшее укрепление сотрудничества в глобальных и региональных экономических, финансовых и гуманитарных организациях.

    «Будут предприняты конкретные практические шаги по вступлению во Всемирную торговую организацию и углублению интеграционных процессов с Евразийским экономическим союзом», - заявил Шавкат Мирзиёев.

    Напомним, в Узбекистане пять политических партий утвердили своих к андидатов для участия в президентских выборах, которые намечены на 24 октября этого года. Сегодня последней своего кандидата – действующего Президента Шавката Мирзиёева утвердила на съезде Либерально- демократическая партия.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    ВТО Узбекистан ЕАЭС Мировые новости
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