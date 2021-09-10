Узбекистан активизирует интеграцию с ЕАЭС и ВТО – Шавкат Мирзиёев

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан намерен ускорить интеграцию с Евразийским экономическим союзом и Всемирной торговой организацией. Об этом сегодня на съезде правящей Либерально-демократической партии заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Узбекистана в своей предвыборной программе отметил, что республика продолжит системную и активную внешнюю политику, нацеленную на дальнейшее укрепление сотрудничества в глобальных и региональных экономических, финансовых и гуманитарных организациях.

«Будут предприняты конкретные практические шаги по вступлению во Всемирную торговую организацию и углублению интеграционных процессов с Евразийским экономическим союзом», - заявил Шавкат Мирзиёев.

Напомним, в Узбекистане пять политических партий утвердили своих к андидатов для участия в президентских выборах, которые намечены на 24 октября этого года. Сегодня последней своего кандидата – действующего Президента Шавката Мирзиёева утвердила на съезде Либерально- демократическая партия.



