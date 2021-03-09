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    Uzbekistan Airways увеличивает количество авиарейсов между Ташкентом и Алматы

    9 Марта 2021, 14:25

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Авиакомпания Uzbekistan Airways с 7 марта увеличила число рейсов из Ташкента в Алматы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт узбекского авиаперевозчика.

    Рейсы между Ташкентом и Алматы будут дополнительно выполняться по четвергам и воскресеньям:

    - по четвергам

    Направление

    Время вылета и прибытия

    Ташкент — Алматы

    15.00 / 17.30

    Алматы — Ташкент

    18.30 19.10

    - по воскресеньям

    Направление

    Время вылета и прибытия

    Ташкент — Алматы

    8.25 / 10.55

    Алматы — Ташкент

    11.55 / 12.35

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Транспорт Узбекистан
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