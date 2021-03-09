Uzbekistan Airways увеличивает количество авиарейсов между Ташкентом и Алматы

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Авиакомпания Uzbekistan Airways с 7 марта увеличила число рейсов из Ташкента в Алматы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт узбекского авиаперевозчика.
Рейсы между Ташкентом и Алматы будут дополнительно выполняться по четвергам и воскресеньям:
- по четвергам
Направление
Время вылета и прибытия
Ташкент — Алматы
15.00 / 17.30
Алматы — Ташкент
18.30 19.10
- по воскресеньям
Направление
Время вылета и прибытия
Ташкент — Алматы
8.25 / 10.55
Алматы — Ташкент
11.55 / 12.35