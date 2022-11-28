Увязших в снегу водителей спасали в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – На трассе по пути из Астаны в Актюбинск две газели оказались в снежном заносе, на помощь им пришли костанайские спасатели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Накануне вечером спасателям поступил звонок на пульт 112, что требуется помощь. Два малотоннажных грузовых автомобиля марки «ГАЗель», следовавшие из Астаны в Актюбинск, оказались в снежном заносе на проселочной дороге.

«Чтобы сократить расстояние водители решили проехать по степной дороге на территории Камыстинского района и увязли в снегу. Сотрудники местного Отдела по ЧС на автомашине повышенной проходимости «Вахтовка КамАЗ» выехали к месту вызова и спустя час обнаружили первую «ГАЗель» в степи, примерно в 20-и км от села Алтынсарино. Спасатели отбуксировали ее на очищенный участок дороги. Проехав еще один км по степи, они увидели вторую «ГАЗель». Водителя и пассажира сломанной автомашины пересадили в КамАЗ и доставили в ближайший пункт обогрева села Алтынсарино»,- прокомментировали в ДЧС области.

Вскоре за мужчинами приехали родственники из Актюбинской области.

Спасательная операция прошла успешно. Пострадавших нет.

«ДЧС Костанайской области призывает граждан быть крайне осторожными на зимних автодорогах. В целях личной безопасности не выезжать в дальние поездки при неблагоприятных метеоусловиях. Помните единый номер службы спасения «112», - добавили в ДЧС.



