Уволенный продавец строительного магазина продолжал обманывать покупателей в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане бывший работник строительного магазина придумал хитрую схему по обману покупателей. Установлено, что 29-летний мужчина в апреле т.г. был уволен из магазина, однако продолжал «ходить на работу», предает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Астаны.

В дальнейшем бывший работник целенаправленно стал обманывать покупателей. Для этого он надевал униформу и приезжал в магазин. В торговом зале под видом продавца предлагал покупателям хорошую скидку на товар. При этом строительные материалы мужчина обещал доставить до адреса покупателей. Поверив лже-продавцу, граждане передавали ему денежные средства.

Так, с заявлением в полицию обратился астанчанин, он сообщил, что работник строительного магазина, предложив ему скидку на товар, завладел денежными средствами в размере 236 тысяч тенге.

В настоящее время известно о четырех гражданах, которые пострадали в результате мошеннических действий мужчины.

Сотрудниками криминальной полиции района «Байконыр» в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан и дал признательные показания.

По фактам мошенничества проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК.