Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Уволенный продавец строительного магазина продолжал обманывать покупателей в Астане

    2 Августа 2023, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане бывший работник строительного магазина придумал хитрую схему по обману покупателей. Установлено, что 29-летний мужчина в апреле т.г. был уволен из магазина, однако продолжал «ходить на работу», предает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Астаны.

    В дальнейшем бывший работник целенаправленно стал обманывать покупателей. Для этого он надевал униформу и приезжал в магазин. В торговом зале под видом продавца предлагал покупателям хорошую скидку на товар. При этом строительные материалы мужчина обещал доставить до адреса покупателей. Поверив лже-продавцу, граждане передавали ему денежные средства.

    Так, с заявлением в полицию обратился астанчанин, он сообщил, что работник строительного магазина, предложив ему скидку на товар, завладел денежными средствами в размере 236 тысяч тенге.

    В настоящее время известно о четырех гражданах, которые пострадали в результате мошеннических действий мужчины.

    Сотрудниками криминальной полиции района «Байконыр» в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан и дал признательные показания.

    По фактам мошенничества проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Борьба с преступностью МВД РК Мошенничество полиция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ночной дрифт перед зданием полиции устроил житель Петропавловска
    Дополнительно 33 автопатруля заступили на охрану общественного порядка в Костанае
    Четыре человека погибли в ДТП в Туркестанской области
    Девять человек погибли в ДТП в Балхаше
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области