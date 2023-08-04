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    Уволен первый замакима ЗКО Ержан Балтаев

    4 Августа 2023, 10:53

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель акима Западно-Казахстанской области Ержан Балтаев ушел в отставку. Об этом официально сообщила пресс-служба акима ЗКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Распоряжением акима Западно-Казахстанской области первый заместитель акима области Е. Балтаев уволен за несоблюдение обязанностей и ограничений, установленных законами Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

    Ержан Талгатович Балтаев родился в 1983 году.

    Окончил Казахстанско-Британский технический университет, Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности юриспруденция, Абердинский университет Великобритании по специальности «административный бизнес».

    Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом Центра по недвижимости по г. Астана.

    В разные годы работал юристом в компании «CAPS Distribution», юристом в Казахском банке «ТАИБ», директором департамента, национальным менеджером в проектах программы развития ООН, координатором программ, председателем правления социально-предпринимательской корпорации «Орал», руководителем управления департамента по защите имущественных прав государства Министерства юстиции, управляющим проектом в компании «КПО Б. В.», директором Международного арбитражного агентства «TENDEU», председателем правления городского Центра развития инвестиций «Astana Invest».

    С 2021 года был руководителем управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны.

    На должность заместителя акима Западно-Казахстанской области он был назначен в январе текущего года.

    Ранее Антикор опроверг информацию о задержании замакима ЗКО.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Отставки Западно-Казахстанская область Акимат
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