Увольнять ответственных лиц будут за необеспечение безопасности в школах – министр Аймагамбетов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В некоторых областях акиматы и управления образования не контролируют вопросы безопасности в школах на должном уровне. Об этом сообщил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании в ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С докладом о состоянии безопасности в школах выступил вице-министр Гани Бейсембаев.

«Для обеспечения безопасности в организациях образования объекты оборудуются системами видеонаблюдения, лицензированной охраной, системами сигнализации и турникетами. Из организаций среднего образования в крупных городах на территории республики охвачены 1 315 объектов. Заключили договора со специализированными охранными службами 83%. Самые низкие показатели отмечаются в Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. Кроме того, установка турникетов на уровне 63%. Здесь самые низкие показатели зарегистрированы в городе Алматы, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях», – сказал Г. Бейсембаев.

По его словам, системы видеонаблюдения установлены в 100% организаций образования. Но подключен к центрам оперативного управления органов внутренних дел только 51%. Данный вопрос должен быть решен до конца текущего года. Это даст возможность обеспечить безопасность, защиту прав несовершеннолетних.

В свою очередь, министр Асхат Аймагамбетов отметил, что в некоторых областях акиматы и управления образования не контролируют вопросы безопасности в школах на должном уровне. Поэтому предлагается привлекать к ответственности виновных в этом лиц.

«Мы поставим этот вопрос на уровне Правительства. Если до конца года эти задачи не будут решены, будем требовать увольнения ответственных сотрудников. Безопасности детей нужно уделять особое внимание», – сказал А.Аймагамбетов.



